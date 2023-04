Barbie, David, Julie Anne, Dennis bumawi sa NetflixPH

Gabi ng Abril 15 nang finally ay nag-number one na sa Top 10 TV shows in the Philippines ng Netflix ang teleseryeng ‘Maria Clara at Ibarra’.

Mahigit 24 oras din ang hinintay ng fans bago nakamit ang number one spot at napansin ito ng ilang Kapamilya fans. Komento nga nila, hindi raw agad nag-number one ang series nina Barbie Forteza, David Licauco, Julie Anne San Jose, at Dennis Trillo. Natalo pa raw ‘yon ng lumang teleserye nina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo na ‘Pangako Sa’Yo’.

Pero ang fans naman nina Barbie, David, Julie Anne, at Dennis, nagdiwang agad sa panibagong tagumpay ng ‘Maria Clara at Ibarra’.

Pati ang Senior Vice President for Entertainment Group ng GMA Network na si Lilybeth Rasonable ay nagpasalamat sa mga sumuporta sa teleserye nila na naka-streaming ngayon sa Netflix.

“Yes!! Thank you for making MCAI (Maria Clara at Ibarra) number one (with three extreme happiness emojis),” sey ni Ms. Lilybeth sa post niya sa Facebook.

“Number one on Netflix (with teary-eyed and red heart emojis)” naman ang text sa Instagram story ni David.

Maliban sa pagiging number one ay most liked at trending din ang ‘Maria Clara at Ibarra’ sa Netflix Philippines.

At least nakabawi agad sila sa hindi pagpasok sa Top 10 noong first day ng streaming nila, huh!

Bonggels! (Byx Almacen)