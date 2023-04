Alyssa Solomon, Lady Bulldogs sinakmal uli Lady Tamaraws

STANDING

TEAM W L

DLSU 10 1

UST 8 3

AdU 8 3

NU 8 3

FEU 5 6

AdMU 4 7

UP 1 10

UE 0 10

Mga laro sa Miyerkoles (SM Mall of Asia Arena)

12 nn – FEU vs AdMU

2pm – DLSU vs AdU

SA likod ng bangis ni Alyssa Jae Solomon, muling nilapa ng National University Lady Bulldogs ang Far Eastern University Lady Tamaraws, 25-21, 25-14, 25-23, upang mapalakas ang tsansa sa Final Four ng 85th UAAP women’s indoor volleyball tourney 2nd round elims Linggo ng hapon sa PhilSports Arena.

Tumikada ang NU star player ng 16 points para akbayan ang Lady Bulldogs sa paglista ng 8-3 win-loss karta at sumalo sa three-way tie sa No. 2, kabuhol ang Adamson University Lady Falcons at University of Santo Tomas Golden Tigresses.

Maagang nagpakitang gilas ang defending champion Bustillos-based squad laban sa mga balibolista ng Morayta upang duplikahin ang straight sets first round elims win noong Marso 18.

Sa senaryong ito, pinapasok na rin ng NU sa Final 4 ang lider na De La Salle University Lady Spikers (10-1) na wagi uli laban sa University of the Philippines Fighting Maroons (1-10), 25-15, 25-16, 25-16.

Sinipa na rin ng L’Bulldogs ang pumapang-anim na Ateneo De Manila University Blue Eagles (4-7) para sa unang sablay nito sa semifinals sapul noong 2009, at pa nilagay sa nalalapit na pag-eksit ang nasa panglimang Lady Tams (5-6). (Elech Dawa)