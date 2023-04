University of Baguio student unang bulag na Bar passer

Marami ang humanga kay Anthony Mark Dulawan Emocling ng University of Baguio School of Law matapos niyang maipasa ang Bar Exam sa kabila ng kapansanan.

Siya ang kauna-unahang bulag na nakapasa sa Bar exam sa Pilipinas.

Sa Facebook post ng kaniyang dating law school dean at ngayon ay Narvacan, Ilocos Sur mayor na si Mayor Pablito Sanidad Sr., pinuri niya ang estudyante sa kaniyang pagsisikap na maging isa sa 3,992 nakapasa sa pinakahuling Bar Exam sa bansa.

“Congratulations Anthony Mark Dulawan Emocling!!! My blind student at the University of Baguio, School of Law (UBSOL) who against all the odds and despite being blind is now a Lawyer!” caption ni Mayor Sanidad sa kaniyang post kalakip ang kaniyang larawan kasama si Emocling.

Nagpaabot din ng pagbati ang University of Baguio sa kanilang Facebook post para kay Atty. Emocling.

“Congratulations to #UniversityOfBaguio alumnus, Anthony Mark Dulawan Emocling, for making history as the 1st visually-impaired examinee who successfully passed the 2022 Bar Examinations! Let’s give him our warmest applause!” bati nito. (MJ Osinsao)