RR Pogoy bokya mga tirada sa tres

Finals Game 4 LINGGO: (Smart Araneta Coliseum)

6:00pm – TNT vs Ginebra

(*Gin Kings angat, 2-1)

NAGING anemic ang 3-point shooting ng TNT nitong Biyernes sa Game 3 ng PBA Governors Cup Finals sa Smart Araneta Coliseum.

Ayaw makisama ang basket, isinuko ng Tropang Giga ang 117-103 resulta pabor sa Ginebra.

Nasa laro pa ang TNT 91-90 nang magsalitan sina Justin Brownlee, Jamie Malonzo at Stanley Pringle sa pagpapakawala ng 3-point bombs sa 14-2 pivotal run. Walang naisagot ang Tropa hanggang matambakan ng 16 sa and-1 ni Scottie Thompson sa final 1 1/2 minutes.

Iwan ang Tropa 2-1 sa series, pipiliting ibalik ang shooting touch sa Game 4 ngayong Linggo sa Big Dome din para ibuhol ang best-of-seven. Mas mahihirapang makabalik ang team na lubog sa 3-1.

Mula long range ay ang 5 for 10 lang ni Mikey Williams ang umangas. Inalat ang dalawa pang pistolero ng Tropa na sina RR Pogoy (0/3, 13 points) at Calvin Oftana (1/4, 3 pts). Overall, 11 for 29 sa labas ng arc ang TNT – malayo sa 18 for 32 ng Gins.

“Nawala talaga,” ani coach Jojo Lastimosa sa absent na shooting ni Oftana, nag-average ng 15 points sa first two games. “We need to find Calvin, he needs to bounce back.” (Vladi Eduarte)