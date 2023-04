Presyo ng diesel bababa, gasolina tataas

Inaasahan na bababa ang presyo ng diesel sa susunod na linggo habang ang presyo naman ng gasolina at kerosene ay tataas.

Posibleng tumaas ang presyo ng gasolina ng P0.30 kada litro habang ang kerosene naman ay P0.20 kada litro.

Samantala, ang diesel naman ay posibleng bumaba ng P0.40 hanggang P0.70 kada litro.

Matatandaang nakaraang Linggo, Abril 11 ay nagpatupad ng taas singil sa produktong petrolyo.

Ang Pilipinas Shell Petroleum Corp. at Seaoil Philippines Corp. ay nagtaas sa presyo ng gasolina ng P2.60 per liter, diesel ay P1.70 per liter at kerosene ng P1.90 per liter. (Carl Santiago)