Pinoy resto nagpatakam sa UAE

Panibagong Pinoy resto ang nagpapatakam ngayon sa mga kababayan nating nasa United Arab Emirates.

Binuksan ang kauna-unahang branch ng Pinoy resto na Dencio’s sa UAE nitong ika-5 ng April. Matatagpuan ito sa ground floor ng 5-star Asiana Grand Hotel in Al Muraqqabat Deira, Dubai.

Kilala ang kainan na ito sa tagline nitong, “Basta sisig, Dencio’s!”. Ang dalhin ang authentic na pagkaing Pinoy sa UAE ang isa sa kanilang layunin.

Ilan sa mga pangmalakasang dish na kanilang ino-offer ay crispy pata, lechon kawali, sisig, pinaputok na pancit at syempre ang mga iconic na panghimagas gaya ng halo-halo at buko pandan.

Ayon kay Mr. Philip Velasquez, Head of Operations ng Dencio’s, ani, “We want to bring in the Filipino as one community in the UAE and that’s gonna be in Dencio’s.”

“Mga mahal naming Filipino community dito sa UAE wala na po tayong choice dahil ito lang ang choice ninyo. Dencio’s is a place where you can imagine, where you can experience Philippines, where you can experience the best of entertainment,” dagdag pa niya. (Moises Caleon)