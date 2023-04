Pinay swimmer Micaela Jasmine Mojdeh sinungkit 2 ginto sa Malaysia

DALAWANG gintong medalya ang nilangoy ni Micaela Jasmine Mojdeh sa 58th Malaysia Invitational Age Group Swimming Championships na nilarga nitong Biyernes sa National Aquatic Center sa Kuala Lumpur Sports Complex sa Bukit Jalil, Malaysia.

Kahit hindi hilig ni Behrouz Elite Swimming Team (BEST) Philippines tanker Mojdeh ang 400m Individual Medley ay nasikwat pa rin ang korona sa girls 15-17 division.

“At first I don’t want to swim the 400 IM since I really never liked this event. It is one of the hardest event in swimming,” ani Mojdeh.

Nirehistro ni Mojdeh ang limang minuto at 7.42 segundo para ungusan sina Cambodia Southeast Asian Games-bound Indonesian tankers Gusti Ayu Made (5:09.39) at Shakthi Balakrishnan (5:14.86) na nagkasya sa pilak at tanso, ayon sa pagkakasunod.

Nabingwit ni Mojdeh ang pangalawang ginto sa 100m butterfly matapos magsumite ng 1:03.23 oras.

Tinalo nito si silver medalist Lilly Kartina Beales ng Indonesia na may 1:03.36 at bronze winner Ayu Made na nagsumite ng 1:04.34. (Elech Dawa)