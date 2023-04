Panalo na kayo sa reklamo! Cebu Pacific binara ni Ogie

Nanawagan si Ogie Diaz sa Cebu Pacific na ayusin ang iba’ ibang mga reklamo ng kanilang mga customer.

“Para hindi na mangyari sa inyo. I mean sa ating lahat. Paging Cebu Pacific Air! Panalong-panalo na kayo sa number of complaints, huh! Beke nemen maayos nyo ito. Para hindi lang smooth flight ang papuri sa inyo — kahit sa booking din at pa-seat sale ninyo,” sey ni Ogie sa kanyang Facebook post.

Kalapit ng kanyang post ang isang TikTok video ni @ellasenpaii na nagpapaliwanag ng karanasan niya sa nasabing airline company.

Kahit daw kasi hindi niya naman binayaran ang rebooking fee, itinuloy pa rin ng Cebu Pacific ang reboo­king ng kanyang flight pabalik ng Maynila galing Japan.

Ang malala pa, pinagbabayad siya ng P33,000 para dito sa rebooking na hindi naman niya itinuloy at binayaran. Malayo ito sa orihinal niyang payment n P20,000 noong November sa seat sale ng Cebu Pacific.

Ginawa ng netizen ang video para magbigay ng awareness sa iba pang nagbo-book ng flight.

Nanawagan si Ogie Diaz sa Cebu Pacific na ayusin ang iba’ ibang mga reklamo ng kanilang mga customer.

“Para hindi na mangyari sa inyo. I mean sa ating lahat. Paging Cebu Pacific Air! Panalong-panalo na kayo sa number of complaints, huh! Beke nemen maayos nyo ito. Para hindi lang smooth flight ang papuri sa inyo — kahit sa booking din at pa-seat sale ninyo,” sey ni Ogie sa kanyang Facebook post.