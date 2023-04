PAF C-130 sinundo mga Degamo murder witness

Dinala kahapon ng C-130 ng Philippine Air Force papuntang Manila ang mga testigo sa Pamplona masaker na ikinamatay ni Negros Oriental Governor Roel Degamo at iba pa para dumalo sa pagdinig ng Senado sa Lunes, Abril 17.

Kasama ring dadalo sa committee on peace and order hearing sa Senado ang biyuda ni Degamo na si Mayor Janice Degamo at dalawang komentarista sa radyo na napatay din sa Dumaguete, Negros Oriental at ang iba pang naging biktima ng pamamaril sa probinsya.

Bukod sa Senado ay dudulog muli sa DOJ si Mayor Janice kasama ang ilan sa mga testigo sa Pamplona massacre kasama si Doc Liland Estacion na nabuhay sa pamamaril.

Giit pa ni Mayor Janice na unfair sa kanila na pupunta ng Senado habang papayagan naman sa Zoom appearance ang inaakusahang nasa likod ng pamamaslang na si Cong Arnie Teves.

Samantala, sinabi ni Senador Ronald “Bato” Dela Rosa na wala pang pinal na desisyon sa gagawing pagdala ni Teves sa hearing.

“Mag-meeting kami ng members ng committee ngayong Monday bago mag-start ang hearing i-discuss namin ‘yan, we will come out with decision as to whether or not ia-allow natin si Cong Teves na mag-participate virtually,” paliwanag ni Bato na siyang chairman ng komite.(Choy Gallarde/Edwin Balasa)