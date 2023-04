Mister kulong sa pangmamanyak ng 11-anyos na kapitbahay

Sa kulungan humantong ang kamanyakan ng isang mister nang manggigil at molestyahin ang 11-anyos na batang babae na kanyang kapitbahay sa Navotas City kamakalawa.

Acts of Lasciviousness in relation to RA 7610 ang ikinaso sa suspek na kinilalang si Marlon Caviero, 47-anyos, ng Blk. 36 Lot 7 Habitat Pabahay, Tanza 2, Navotas City.

Sa imbestigasyon ni PSSg Annloren Binalla ng Women’s and Children Protection Desk (WCPD) ng Navotas City Police Station, bandang alas-8:20 nang gabi nanonood sa cellphone ang hindi pinangalanang biktima kasama ang dalawang kaibigan sa Brgy. Tanza 2, Navotas City nang lumapit umano ang suspek.

Nakiusyoso sa pinanonood ng mga bata ang suspek hanggang sa sumentro ang tingin nito sa hita ng bata.

Nanggigil si Caviero at hinawakan ang mga hita ng biktima saka dumako sa maselang parte ng katawan ng huli.

Matapos ang kahala­yan ay umalis ang suspek habang umuwi naman ang bata saka nagsumbong sa tiyahin nito na kaagad nagpunta sa barangay hall na nagresulta sa pagkakada­kip ni Caviero. (Orly Barcala)