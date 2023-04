Mga Pinay binubugaw sa Facebook, iba pang app

Binunyag ng isang advocacy group kay Sen. Risa Hontiveros ang nagaganap na pagbugaw sa mga Pinay gamit ang mga chat group sa messaging app at iba pang social media platform gaya ng Facebook.

Hiniling ng Kilusan ng Ligtas na Manlalakbay (KiligLakbay) kay Hontiveros, chair ng Senate women, children, family relations, na imbestigahan ang kanilang natanggap na impormasyon na may ilang Pinoy na nagpupunta sa ibang bansa ang kalaunan ay nauuwi sa prostitusyon.

Ayon pa sa grupo, tinatarget umano ng mga international sex trafficker at kanilang mga lokal na kasabwat ang mga mahihirap na Pinoy lalo na ang mga babae.

“While we commi­serate with their plight as victims, we believe that front-line agencies primarily tasked with protecting our borders and Filipino travelers should be supported in fighting all forms of human trafficking, such as ‘self-trafficking’,” saad pa ng KiligLakbay.

Sabi pa ng advocacy group, ngayong taon umano ay P10 bilyon ang inilaan ng Department of Budget and Management para sa repatriation program ng mga Pinoy mula sa abroad, kung mapapaigting pa aniya ng pamahalaan ang paglaban sa human trafficking, makakatipid ang bansa. (Gel Fiedalan)