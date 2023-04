Mas bumubuti, sumisigla Kris 106 pounds na ang timbang

May good news ang isang taga-California, United States of America tungkol sa Queen of All Media na si Kris Aquino.

Mas bumubuti, sumisigla na raw ngayon ang nanay nina Josh at Bimby.

May sightings nga kay Kris sa ilang luygar Newport Beach (kung saan siya nakatira) at natutuwa ang kanyang fans and supporters dahil nagiging healthy na ang itsura niya.

Sabi ng taong kausap namin, “Actually, so far, so good po. She’s gaining weight. The last time, ang sabi po sa amin 106 pounds na si Kris.

“So lalo pong bumubuti ang pakiramdam niya. Lalo siyang sumisigla.”

‘Katuwa nga at effective talaga ang pagdarasal ng mga taong nagmamahal kay Kris.

Ang maganda pa, puring-puri si Kris ng mga taong nakakasama niya sa Newport Beach.

Yes, mabait at generous si Kris.

Kahit ang anak niyang si Bimby, sobrang napupuri ng mga kaibigan namin na nakakasama ng bunso ni Kris.

Si Josh naman, mahigit isang buwan na rin na nasa Pilipinas at nakatira somewhere in Makati City.