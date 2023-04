LTO nilarga na price cap sa mga driving school

EPEKTIBO na kahapon, April 15, 2023 ang direktiba na price ceiling ng Land Transportation Office (LTO) para sa mga driving school sa buong bansa.

Sa LTO memorandum circular 2023-2390, P1,000 na ang maximum na theoretical driving course para sa mga motorsiklo at 4-wheeled vehicles.

Ang practical driving course naman ay may maximum fee na P2,500 para sa mga motorsiklo, sa mga light vehicles naman ay hanggang P4,000, at P8,000 naman para sa mga heavy vehicle gaya ng bus, truck at iba pang sasakyan.

Layunin nito na ma­bigyan ng abot-kayang driver education lesson ang publiko.

Ang mga driving school na mabibigong sumunod sa regulasyon ng LTO ay papatawan ng mabigat na parusa. Kabilang na ang P50,000 multa at anim na buwang suspensyon sa first offense, P100,000 penalty at isang taong suspensyon naman sa second offense at pagbawi sa accreditation nito sa ikatlong offense.