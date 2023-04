Kelot kalaboso sa P960K marijuana

Kalaboso ang isang binatang online agent matapos maaresto sa isinagawang buy-bust operation at mahulihan ng P960,000 halaga ng pinatuyong dahon ng marijuana sa Valenzuela City kahapon nang madaling-araw.

Kinilala ni P/Captain Joel F. Madregalejo, head ng Station Drug Enforcement Unit (SDEU) ang nasakoteng tulak na si Jao Co, 26, naninirahan sa No. 168 Esteban St., Brgy. Dalandanan ng nasabing siyudad.

Ayon kay Captain Madregalejo, bandang ala-1:36 nang madaling-araw, nagkasa sila ng buy-bust operation sa San Simon St. covered court, Brgy. Dalan­danan, Valenzuela City.

Isa sa kanyang mga tauhan ang nag-undercover at umiskor ng P10,000 halaga ng marijuana kay Co at nang magkaabutan, doon na pinosasan ang naturang tulak.

Nasa pitong brick ng marijuana ang nasamsam sa suspek pati na ang marked money.

Kinasuhan si Co ng violation of Sections 5 and 11 under Article II of RA 9165. (Orly Barcala)