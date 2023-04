Karera Tips Ni Jp Gonzales

Abril 16, 2023/Linggo / Metro Manila Turf Club ; Tanauan City, Batangas

R01 – 1 Petron/Magic Show Time, 8 Mount Piapayungan, 5 Cluster, 2 Mill Run

R02 – 12 Jubilum, 11 Ayuda, 7 Monument, 13 Money For Shelltex

R03 – 8 Port Kennedy, 3 La Trouppei, 10 Jaguar, 2 Sartorial Elegance

R04 – 3 Etnad, 5 Walkin On Sunshine, 8 Katuparan, 13 Rafi’s Point

R05 – 3 Gentle Giant, 5 Lucky Lea, 2 Colony Bell, 4 Mythic Layla

R06 – 2 Work From Home, 4 Bisyo Mag Serbisyo, 5 Eutychus, 10 Ala Savoun

R07 – 2 Sun Dance, 4 Super Shelltex, 1 Early Bird, 7 Waray Na Mayda Pa/Super Cong

R08 – 13 Ace Up, 6 Can You Giub, 10 Markees Angel, 3 Signature Move

R09 – 9 Chesapeake Bay, 8 Polloc Island, 2 Bagay Na Bagay, 4 Tears Of Joy

R10 – 10 Enigmatic Linden, 2 Mandatum, 7 Atomic Bomb, 8 Melania

Solo Pick: Sun Dance, Chesapeake Bay, Enigmatic Linden

Longshot: Port Kennedy, Ace Up