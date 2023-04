Sa kultura natin, may konotasyon ang salitang kamote. Pangmamaliit ang ibig sabihin kapag sinabing magtanim na lang ng kamote. Noong kabataan ko, madalas kong naririnig sa mga kapwa ko mag-aaral ang pagsasabi ng ‘nangangamote’ sa isang sabjek. O nangamote sa eksamen kapag bumagsak.

Hindi nalalayo sa kahulugan ang kamote na ginagamit na paglalarawan sa mga nagmomotorsiklong walang disiplina sa pagpapatakbo, o kamote riders, na siyang paksa ko ngayon. Bakit kamote riders?

Bukod sa mababang pagtingin sa kamote—na mali dahil masarap naman ang kamote, masustansiya, at nakakain maging ang talbos—ipinagpapalagay na ang kawalan ng disiplina ng mga nagmomotorsiklo ay dahil sa kawalan nila ng lisensya o kung mayroon man, hindi dumaan sa tamang proseso at pag-aaral.

Kamote dahil basta na lang sumulpot ang lisensya, kamote dahil biglang na lang susulpot sa lansangan, kamote dahil kapag nakaaksidente, kakamot na lang sila sa ulo dahil nga walang lisensya at karaniwang paso ang rehistro ng motorsiklo o walang maayos na plaka.

Madalas natin silang makita sa kalsada, madalas ay maiingay ang motorsiklo dahil sa binagong tambutso. Walang pasintabi sa pagliko at pagbabago ng linya. Hihinto at paparada kung saan nila gusto, sisingit sa kung saan-saan, makikipagkarerahan. Hindi alintana ng kamote rider ang ibang motorista. Hindi alintana ng kamote rider ang sarili niyang kaligtasan.

Palibhasa’y kamote rider nga, kapag may manghuhuli, iiwas na agad. Magtatago. Hindi lalabas hangga’t hindi umaalis sa pwesto ang nanghuhuli.

Sa ilang pagkakataong nagkakaroon ako ng kasabay na walang disiplina sa pagmomotorsiklo, ako na ang umiiwas. Binabagalan ko ang patakbo. Hindi ko sasabayan dahil baka malagay pa ako sa panganib.

Madaling mapatunayang nalalagay sa panganib ang kamote riders. Manood ka lang sa social media ng mga video ng kamote riders na naaksidente na madalas ay kagagawandin nila. Ang masama, may ilang aksidente na nakakadamay pa sila ng pedestrian at motorista. Kaya nga sa isang patunay na kamote rider ang kasabay ko sa pagmamaneho, uimiiwas na ako at dinodoble ang pag-iingat at pagiging alisto.

Bakit dumarami ang kamote riders? Madali naman kasing makakuha ng motorsiklo. Hindi naman hinahanap kung lisensyado ang bibili. Madali rin lalong makabili ng lumang

motorsiklo. Papatakbuhin sa mga looban at tagong lansangan. Paunti-unti, makakalabas sa highway. At dahil hindi naman nahuhuli, patuloy na mangangahas lumabas. Patatakbuhin ang motorsiklo nang walang pag-iingat ni kaunting disiplina. Kung hindi mahuhuli o maaksidente, hindi titigil.

Kaya naman parami nang parami ang kamote riders sa lansangan. Hangga’t walang masinop na operasyon para maapula ang pagdami ng walang disiplinang motorista at mga sasakyang hindi rehistrado, nasa panganib tayo. Hangga’t hindi nadadala, lalong lalakas ang loob. Hangga’t walang magbabawal, tuloy lang ang patakbo.

Kaya ginigiliw kong mambabasa, mag-iingat kayo. Wala silang pakialam. Wala silang pananagutan. Mahuli man, walang halaga ang kanilang motorsiklo. Maraming kamote sa tabi-tabi. At hindi ito ang kamoteng nakakabusog at masustansiya. Ito ang kamotengmaglalagay sa atin sa peligro.***Para sa inyong mungkahi at puna, maaari kayong magpadala ng mensahe sa akin sa jwedelosreyes@yahoo.com o sundan ninyo ang aking Facebook account dito: https://www.facebook.com/joselito.d.delosreyes