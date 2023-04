Jimmy Butler, Miami Heat babanggain Bucks sa playoffs

UMISKOR ng tig-31 sina Jimmy Butler at Max Strus at isinara ng Miami ang laro sa 15-1 run para sipain ang Chicago 102-91 sa huling do-or-die play-in game sa East Biyernes ng gabi (Sabado sa Pilipinas).

Usad ang Heat bilang No. 8 seed sa playoffs, haharapin si Giannis Antetokounmpo at ang No. 1 Milwaukee Bucks sa first round.

Hilahod si Butler pagkatapos, hindi nilubayan ng kahahabol ng double ng Bulls.

“The last 48 hours, I know how categorically, unequivocally, how badly and desperately our group wanted to get into this damn thing – and get into the playoffs to have an opportunity to compete for a title,” bulalas ni coach Erik Spoelstra.

Hindi napahaba ng 26 points, 9 assists ni DeMar DeRozan at 16 markers ni Alex Caruso ang season ng Chicago. Nagsumite ng 15 points si Zach LaVine pero 6 of 20 lang sa floor.

Nag-ambag ng 12 points si Tyler Herro at kumalawit ng 17 rebounds si Bam Adebayo sa Miami na lumayo ng 14 sa first quarter pero naiwan ng 6 sa kalagitnaan ng fourth.

Kinumpleto ni Butler ang three-point play sa 2:17 mark para bawiin ang lead.

Makalipas ang isang minuto ay isinubo naman niya ang pampitong 3 ni Struss para sa five-point lead. Sinelyuhan ng tatlong free throws ni Strus ang panalo. (Vladi Eduarte)