Imee Hernandez nagpakawala ng career-high kontra Eagles

Teams W L

La Salle 9 1

Adamson 8 3

UST 8 3

NU 7 3

FEU 5 5

Ateneo 4 7

UP 1 9

UE 0 11

Mga laro Linggo: (PhilSports Arena)

12:00nn — FEU vs NU Lady

2:00pm — DLSU vs UP

NAGKAPIT-BIAIG sa opensa at depensa sina star hitter Ejiya “Eya” Laure at Imee Hernandez para sa University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses upang mabulilyaso ang paghahabol ng Ateneo Blue Eagles at mapatibay ang pagsosyo sa ikalawang pwesto sa pamamagitan ng 25-22, 25-20, 27-29, 25-21 panalo Sabado 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Kumarga ng panibagong mainit na laro ang Season 81 Rookie of the Year na si Eya ng 27 puntos mula sa 23 atake at apat na blocks, kasama ang 16 digs.

Kuminang din ang senior middle blocker na si Hernandez nang rumehistro ng career-high na 24 puntos mula sa 19 atake, tatlong blocks at dalawang aces upang makadikit pa rin sa ikalawang pwesto ang UST sa 8-3 kartada katabla ang Adamson University (AdU) Lady Falcons, na nagwagi rin kahapon kontra UU Lady Warriors, 25-16, 25-19, 20-25, 27-25 sa naunang women’s action.

“Ginawa ko lang iyung role ko na dapat kong gawin, and with the help of our coaches and teammates nagawa ko naman siya,” pahayag ni Hernandez matapos ang laro.

“Ang motivation namin ang UST community na sinusuportahan kami kahit na manalo o matalo. Gawin iyung dapat gawin kasi pinaghihirapan kada training at enjoy lang bawat games namin.”

Umepekto ang mga atake at depensa ng Golden Tigresses sa dalawang naunang set sa pagtatrabaho nina Laure at Hernandez.

Naging dikitan ang palitan ng puntos sa dulo ng fourth set, subalit nagtulong sina Laure at Hernandez, na tinapos ang laro sa matinding block sa hataw ni Faith Nisperos, na nagtala naman ng season-best at career-high 31 puntos mula sa 29 atake.

Naging malaking tulong rin sa Golden Tigresses ang mga set ni Cass Carballo na namahagi ng 24 excellent sets at dalawang puntos, habang nagdagdag ng tig-10 puntos sina Alessandrini at rookie Regina Jurado, gayundin si Janna Torres sa walo. (Gerard Arce)