Ilang lugar sa Caloocan, Navotas 1 linggong walang tubig

Inaasahan na mawawalan ng suplay ng tubig ang ilang parte ng Caloocan, Navotas at Quezon City mula Abril 17 hanggang 24, ito ay inanunsyo ng Maynilad Water Services, Inc.

Ang pagkawala ng tubig ay dahil umano sa network maintenance. Ang nasabing maintenance ay isang hakbang upang mapabuti ang serbisyo sa tubig.

Sa Caloocan, ang ilang lugar na maaapek­tuhan mula alas-11:00 nang gabi ng Abril 17 hanggang alas-4:00 nang umaga ng Abril 18 ay ang Barangays 28, 31 at 35, lalo na ang Dagat-Dagatan extension corner C3 at Barangays 99 hanggang 102, partikular na ang 9th Street at 8th Street corner Galino III.

Ang Barangays 20, 12 at 14, lalo na ang Tilapia corner Tamban, Lapu-Lapu (northeast) corner Dagat-Dagatan at Pagadang Alley corner C3 ay maaapektuhan mula alas-11:00 nang gabi ng Abril 18 hanggang alas-4:00 nang umaga ng Abril 19.

Sa Barangay 93, 97, 98, 101 hanggang 105, 107, 108 at 121 partikular na ang 9th Street corner 10th Avenue; Barangay 134 at 135, lalo na ang Tirad Pass corner Gen. Tinio at Brgy. 157, partikular na ang Tangke corner Sampaguita ay maaapektuhan mula alas-11:00 nang gabi ng Abril 19 hanggang alas-4:00 nang umaga ng Abril 20.

Ang Barangay 80, lalo na ang Dunwoody corner Edison ay maaapektuhan mula alas-11 nang gabi ng Abril 20 hanggang alas-4:00 nang umaga ng Abril 21.

Sa Barangay 147, partikular na ang Gregorio de Jesus corner Progreso, ay maaapektuhan mula alas-11:00 nang gabi ng Abril 21 hanggang alas-4:00 nang umaga ng Abril 22.

Habang sa Navotas naman, ang Brgy. Northbay Boulevard (south), lalo na ang Da­lagang Bukid (west) corner C3 ay maaapek­tuhan mula alas-11:00 nang gabi ng Abril 17 hanggang alas-4:00 nang umaga ng Abril 18.

Sa Quezon City naman, Brgy. Balingasa, partikular na ang 9th Street at 8th Street corner Galino III ay maaapek­tuhan mula alas-11:00 nang gabi ng Abril 17 hanggang alas-4:00 nang umaga ng Abril 18.

Ang Brgy. Gulod, lalo na ang Villareal corner Quirino Highway, Brgy. Paltok at Paraiso, partikular na ang Roosevelt corner Cooper ay maaapektuhan mula alas-10:00 nang gabi ng Abril 18 hanggang alas-6:00 nang umaga ng Abril 19. Brgy. San Antonio, lalo na ang Batangas corner Roosevelt ay maaapek­tuhan mula alas-10:00 nang gabi ng Abril 19 hanggang alas-6:00 nang umaga ng Abril 20.

Sa Brgy. Toro, Sauyo at Tandang Sora, partikular na ang Bagbag ay maaapektuhan mula alas-10:00 nang gabi ng Abril 21 hanggang alas-6:00 nang umaga ng Abril 22. Barangay Apolonio Samson, Ba­lingasa at Pag-ibig sa Nayon, lalo na ang A. Bonifacio corner Old Balingasa ay maaapek­tuhan mula alas-10:00 nang gabi ng Abril 22 hanggang alas-6:00 nang umaga ng Abril 23.

At ang Barangays Don Manuel at Dona Aurora, partikular na ang Sto. Tomas corner Plaridel ay maaapektuhan mula alas-11:00 nang gabi ng Abril 23 hanggang alas-6:00 nang umaga ng Abril 24. (Carl Santiago)