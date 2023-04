Gervonta Davis magigising sa ospital – Ryan Garcia

Hindi na nakapagpigil si Ryan Garcia laban kay Gervonta Davis at binalaan niya ito na magigising diumano ito sa ospital pagkatapos ng kanilang laban sa April 22 sa Las Vegas.

“It’s the biggest fight of the year. It’s such a big event but I know I’m coming out on top. It’s one thing to get to the moment, another thing to conquer the moment.

“You like to fight guys who don’t hit hard, but I do hit hard.

“You’re going to wake up in the hospital. I see a lot of things I can knock you out with. You couldn’t do a lot of things. You were losing to [Mario] Barrios. I’m not even worried about it “ Ani ni Garcia sa harap ni Davis sa press conference.

Sa kabilang dako, sunod-sunod rin ang banat ni Davis kay Garcia na nagpapainit ng kanilang nalalapit na bakbakan.

Kaliwa’t kanan ang press conference ng mga batang undefeated champion at habang lumalapit ang kanilang laban diumano mas maaanghang na salita ang palitan ng magkabilang kampo.

Underdog sa laban si Ryan Garcia at ayon sa pinakabagong datos, lamang sa pustahan si Davis na may 78.2%. .

Sa T-Mobile Arena Las Vegas gaganapin ang kanilang sagupaan at marami ang nagsasabi na ito umano ang magiging ‘Fight of the Year’. (Precilyn Silvestre Melo)

