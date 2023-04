Enchong nanay ang turing kay Melai

Masaya ang ang tinaguriang Dyosa ng Katatawanan na si Melai Cantiveros sa bonggang birthday celebration na ibinigay sa kanya ng ‘Magandang Buhay’.

Wish ni Jolina Magdangal sa kanyang friend and co-momshie na si Melai na makapag-travel sila together habang isang heartwarming message naman ang ibinigay ni Regine Velasquez-Alcasid kung saan ibinida ng Asia’s Songbird ang wisdom at pagiging totoong tao ni Melai.

Nagpasalamat naman si Melai sa Panginoon dahil binigyan siya ng pagkakataon na makatrabaho sa ‘Magandang Buhay’ ang dalawang showbiz icons.

Naki-celebrate rin sa birthday episode ni Melai ang kanyang mga kaibigan sa ‘Pinoy Big Brother’ na sina Bianca Gonzalez at Enchong Dee, at ang mga katrabaho niya sa Pie Channel na sina Eric Nicolas at Nonong Ballinan.

Ibinahagi nina Eric at Nonong kung gaano kabait at ka-generous si Melai sa mga kasamahan nito sa trabaho habang binalikan naman ni Bianca ang funniest moment nila sa ‘Pinoy Big Brother’ kung saan tawa nang tawa raw sina Melai at Enchong habang nagbabasa ng resulta ng eviction.

Nagulat naman si Melai sa rebelasyon ni Enchong na nanay ang trato nito sa kanya kahit mas matanda lang ng ilang buwan ang host ng ‘Magandang Buhay’.

“Iba kasi siya mag-alaga. Andiyan siya palagi na ready na magdasal para sa iyo, ‘yun ‘yung pinaka-importante na kahit anong bagay kung masaya ka, malungkot ka, lagi ka niyang ipagdadasal at ‘yun ang isa sa mga regalo na maibibigay kahit kanino, sa kapwa mo, sobrang powerful,” sey ni Enchong.

Nabahagi naman ni Jolina kung paano niyang na-witness na ipagtanggol ni Melai si Enchong noong mga panahong may pinagdadaanan ang aktor.

“Pero alam mo Enchong, ‘yang si Momshie Mels, ma-share lang namin, lagi ka niyang pinagtatanggol. Noong mga panahon na siguro may pinagdadaanan ka, pinagtatanggol ka talaga niya, ako naririnig ko siya personally,” sey ni Jolina Kay Enchong.

Mapag-alaga raw kasi si Melai kaya kahit bata pa ito ay parang nanay na siya kay Enchong, ayon naman Kay Regine.

Naku ang bongga ni Melai dahil ang damin nagmamahal sa kanya kaya belated happy birthday, Momshie Melai!

Bonggels!