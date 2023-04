Dyowa ni Daniel babanggain sina Ivana, Pia sa bentahan ng alahas

Babanggain ni Kathryn Bernardo ang ilang celebrities na nag-i-endorse jewelry shop.

Opisyal na ibinalita ni Kathryn sa kanyang Instagram ang pagiging ambassadress ng isang jewelry local brand.

Sa kanyang post, nagpasalamat si Kathryn sa V Jewelry sa pagkuha sa kanya bilang image model ng kumpanya na ang pinu-promote ay ang mga hiyas na gaya ng perlas, na produkto ng Pilipinas.

Makikita sa larawan ang suot na pearls ni Kathryn na iba’t-ibang design, mula bracelet, singsing, necklace at hikaw.

Sabi pa ni Kathryn, excited siya na i-promote nang husto ang yaman ng Pilipinas sa precious gems na ini-endorse lalo’t ito ay sariling atin.

Nagbigay na ng support ang ibang stars sa post na ito ni Kathryn gaya nina Loisa Andalio, Ria Atayde at iba pa.

Sayang nga lang ginawang limitado ang comment section ng aktres kaya naman kokonti lang ang maaring mag-post doon ng reaksyon.

Well, sina Ivana Alawi (Luna), Solenn Heussaff (Jewelmer) at Pia Wurtzbach (Diagold) lang naman ang makakabanggaan ni Kathryn bilang endorsers ng mga alahas.

Gardo pasaway sa TikTok

‘Pasaway’ ang tingin ng netizens kay Gardo Versoza matapos matunghayan ng mga ito ang balik-TikTok activity ng veteran actor kahit halos isang buwan pa lang after siyang sa heart surgery.

Para ipakitang kaya na niya at parang wala ngang nangyaring medical procedure sa kanya, sunud-sunod ang pagbalandra ni Gardo ng mga TikTok dance niya kasama ang ilang mga kakilala.

Pagpapa-alala tuloy ni @ronalynmartinez_mrs, “Please be careful with your heart po. I was diagnosed with postpartum cardiomyopathy 3 years ago, 2 weeks after I had CS section, Almost lost my life. Continue doing what you love po but take good care of your heart.”

Sa isa pang video kasama naman ang kanyang asawang si Ivy na nagsasayaw rin, sinabi ni Gardo na hinay-hinay lang ang kanyang pagsasayaw dahil may isa pang bara sa ugat ng kanyang puso.

Nagpasalamat naman ang aktor sa mga paalala at malasakit ng kanyang mga tagahanga. (Rey Pumaloy)