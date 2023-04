Dolly atat nang makaeksena si Kathryn

Super excited na si Dolly de Leon na mag-taping sila ni Kathryn Bernardo ng seryeng ‘A Very Good Girl’.

“I’m very, very excited about that. I’m a huge Kathryn fan. And she’s a lovely person as well. Although we haven’t met yet, but I can tell more or less, na okey siya. Excited ako roon.

“At excited ako kay Petersen Vargas, ‘yung director namin. At saka, it’s not the usual story, eh. Very unique siya, at very exciting to do.

“Nagka-work kami ni Kathryn sa isang teleserye. Batang-bata pa siya roon. Teacher ako. Estudyante ko siya. ‘Yun ‘yung time na nasa kabilang network pa siya. She played a young Marian Rivera,” kuwento ni Dolly.

Well, marami na nga ang excited na mapanood sina Dolly at Kathryn in one frame, ha! Aba, bonggang experience nga ito for Kath na makaeksena ang isang Pinay actress na madalas ngang makaeksena rin ang Hollywood stars!