Below the belt ang pang-aasar! Poy Erram inireklamo pambabastos ng fan

INIREKLAMO ni John Paul “Poy” Erram ang hindi nararapat na pangungutya sa kanyang magulang na siyang dahilan kung bakit lumapit ito sa technical committee nitong Biyernes matapos ang pagkatalo ng TNT sa Barangay Ginebra sa Game 3 ng PBA Governors Cup Finals sa Smart-Araneta Coliseum.

Ipinaliwanag ni Erram na nagpunta siya sa mga opisyal ng laro upang ipaalam na siya ay nakatanggap ng nakakasirang pangungutya mula sa isang fan, na aniya ay masyadong personal.

“Kung hindi nila gagawan ng paraan, hindi maganda sa liga,” sabi ni Erram. “Paano kung sa ibang player gawin ‘yun? Sa ibang player, okay lang. Sa akin, hindi okay ‘yun. Hindi maganda ‘yun eh kasi pamilya ko ‘yun eh. Dun ‘yung kinukuhanan ko ng lakas. Kaya ako naglalaro para sa pamilya ko tapos babastusin mo na hindi mo man lang kilala. Hindi mo alam kung bakit ako nandito dahil sa kanila. Hindi maganda ‘yun.”

Nagpipigil ng luha si Erram habang ipinapaliwanag niya ang insidente, dahil umaasa siyang aaksyon ang liga para sa kaligtasan ng mga manlalaro.

“Sorry kung nagiging emotional ako. Magulang ko, na-stroke. Hanggang ngayon, nagre-recover pa rin sa States. Tapos babastusin n’yo lang. Kaya lang lumapit ako sa table official kasi gusto ko na malaman nila. Hindi naman nila ako kinausap. Ngayon, nilayasan nila ako. Okay lang. Wala akong magagawa. Kung ganun ang gagawin nila sa akin, kung iba-iba ako, okay, basta gawan nila ng paraan na maprotektahan ‘yung player kasi hindi maganda.”

“May mga ibang fan na negative na magsalita, below the belt. Tao lang naman kami. Pag-uwi namin ng bahay, kasama namin ang pamilya namin,” sabi pa ni Erram. (Lito Oredo)