Beauty nakita sina Anne Hathaway, Dakota Johnson

Hindi raw makakalimutan ni Beauty Gonzalez ang naging karanasan niya nang mag-attend ng 2023 Sundance International Film Festival.

“It was amazing! Ang lamig-lamig. Hindi ko in-expect na makakasama ako sa Sundance because when we we’re making the film, we haven’t talks like that.”

Kaya raw talaga siya napa-oo sa ‘In My Mother’s Skin’ ay dahil sa Bacolod ang location nito, same house kunsaan ginawa ang classic film na ‘Oro, Plata, Mata’.

“I love Philippine contemporary arts. Noong nalaman ko na do’n ang shooting. I love collecting these things and I want to be the caretaker of our history.”

Kaya malaking bonus nga raw sa kanya na umabot pa siya sa 2023 Sundance International Film Festival na ginanap sa Utah.

“I didn’t expected it, pero no’ng sinabi sa akin na kasama kami sa Sundance, pumunta ako and it was a great experience. I saw Anne Hathaway, I saw a lot of producers. I saw Dakota Johnson of ‘50 Shades of Gray’. It was a good experience and I got to network myself to others also.”

At dahil dito, posible raw gumawa this year ng movie outside the country si Beauty. Bukod sa masaya rin niyang ibinalita na binili na raw ng Amazon ang movie nila.

Napakaganda ng mga nangyayari ngayon sa career, pati sa personal na buhay ni Beauty.

Sa TV ay excited na siya sa pagtatambalan nilang sitcom ni Senator Bong Revilla sa GMA Network.

At may new endorsement din si Beauty. Hindi raw niya inaasahan na siya ang kukuhanin ng Hey Pretty Skin CEO na si Anne Barretto bilang very first celebrity endorser ng nasabing produkto. (Rose Garcia)