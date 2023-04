‘Autodedma’ ni Maymay trending agad

Top trending si Maymay Entrata sa Twitter. Ang bago niyang single o kanta na ‘Autodedma’ na tila aksidenteng nai-upload agad online ang dahilan.

Nakiusap ang fan account na @MaymayDreaMMers na paki-delete raw ng mga nakapag-share agad ang nasabing kanta.

Sey nito, “Sorry, need to delete the vid of the english song, it was not intended to be posted by the uploader with audio. Please delete any post and stop spreading it.”

Ang nangyari nga, na-preempt tuloy ang talagang launch ng bagong single ni Maymay. Pero parang pumabor pa rin sa kanya ‘yon dahil positibo agad ang naging response ng fans at nag-top trending topic nga agad.

Hindi kami magtataka kung aani na naman ito ng million views tulad ng kanyang ‘Amakabogera’ na nag-hit talaga.

So auto dedma na lang sa maling pagkaka-post agad ng nasabing kanta, huh!