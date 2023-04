49 ‘bata’ ni Azurin swak sa P6.7B shabu raid: Droga scandal tapusin bago magretiro – Sen. Bato

Nakitaan ng kriminal at administratibong pananagutan ng Philippine National Police (PNP) Special Investigation Task Group (SITG) ang 47 pulis na may koneksyon sa pagkakakumpiska ng 990 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng P6.7 bil­yon sa Maynila noong Oktubre nakaraang taon.

Base sa memorandum na pirmado ni Police Major General Eliseo Cruz, PNP director for Investigation and Detective Management (DIDM), lumalabas na karamihan sa mga pulis na nakitaan ng pananagutan ay mula sa Phi­lippine National Police-Drug Enforcement Group (PDEG).

Pinakamataas sa opis­yal na nakitaan ng pana­nagutan ay si dating PDEG Director Police Brig. Gen Narciso Domingo.

Dahil dito, pinasusuko ng SITG ang mga armas ng 47 tauhan ng PNP.

Samantala, ngayong araw (Linggo) ay nakatakdang magkaroon ng press conference ang SITG sa Camp Crame kaugnay sa kanilang ginawang imbestigasyon hinggil sa nasa­bing kaso.

Matatandaang Oktubre 8, 2022 ng masamsam ng awtoridad ang nasa 990 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng P6.7 bilyon sa Maynila na ikinaaresto ni Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr., at iba pa.

Nagkaroon ng imbestigasyon ang PNP hinggil sa kaso at itinatag ang SITG 990 subalit tila hindi kuntento si Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. sa bagal ng imbestigas­yon kaya nitong Lunes sa isang press conference sa tanggapan ng DILG ay iprinisenta ng kalihim ang CCTV foo­tages ng naganap na raid kung saan makikita ang ilang matataas na opisyal ng PNP na nasa lugar.

Ang nasabing video ay isinumite na sa fact finding board na pinamumunuan ni National Police Commission (Napolcom) Vice Chairperson Alberto Bernardo.

Paniwala ni Abalos ay mayroong pagtatangka ang mga opisyal ng pulisya para i-cover-up ang pagkakaaresto kay Mayo kaya pinayuhan niya ang dalawang heneral at iba pang opisyal na nakita sa video na mag-file ng leave of absence, kung hindi harapin ang suspensyon matapos ang imbestigasyon ng Napolcom.

Kaugnay nito ay sinabi ni Senador Ronald ‘Bato’ Dela Rosa na dapat malutas ang isyung ito bago magretiro si PNP Chief Rodolfo Azurin Jr.

“I strongly advise him to speak up to clear the air, clear the doubts, para this case will laid to rest.”

“Sabi ko nga sa kanya bago siya mag-retire ‘yong mga pinapa-resign nya na senior officers dapat madesis­yunan ‘yan bago siya umalis,” pahayag pa ni Sen. Bato.

Si Azurin ay nakatakdang magretiro sa huling linggo ng Abril.(Edwin Balasa)