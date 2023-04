2 pulis umidlip sa patrol car, sinibak

Sinibak sa puwesto ang dalawang pulis matapos na makuhanan ng isang netizen habang natutulong sa loob ng patrol car sa nitong Huwebes sa Cebu City.

Ang dalawang pulis na nakatalaga sa Abellana Police Station ng Cebu City Police Office (CCPO) na may ranggong staff sergeant at corporal ay pansamantalang inilipat sa Cebu City Holding Admin Unit at nahaharap sa pre-charge investigation na isasagawa ng the City Investigation and Detective Management Unit (CIDMU) para sa kasong administratibo.

Ayon kay Police Col. Ireneo Dalogdog, director ng CCPO, bibigyan ng pagkakataong magpaliwanag ang dalawang pulis pero hindi niya kukun­sintihin ang mga maling gawain ng mga ito.

Nabatid sa hepe ng Abellana Police Station ng CCPO na si Police Major Nolan Tagsip na naka-duty ang dalawang pulis ng araw na iyon at nakadestino para mag-ikot sa mga lugar na madalas ang krimen nang masipat ng netizen.

Sinasabing alas-6:00 nang umaga nitong Huwebes ay nagulat siya nang mag-viral sa social media ang litrato ng dalawang pulis na natutulog sa patrol car na nakaparada sa kahabaan ng General Maxilom Avenue ng lungsod na ito.

Dahil dito ay agad nitong pinatawag ang da­lawang sangkot na pulis at sinibak sa puwesto.

Ang pagtulog habang naka-duty ay mahigpit na ipinagbabawal sa PNP kung saan ang lalabag dito ay masusupinde ng 30 hanggang 60 araw dagdag pa ang pagsampa ng kasong administratibo. (Edwin Balasa)