UP pinakyaw top 5 sa 2022 Bar exam

Umabot sa 3,992 o 43.47% ng 9,183 kumuha ng 2022 Bar examinations ang nakapasa sa nasabing pagsusulit.

Kinopo ng mga examinees mula sa University of the Philippines-College of Law ang top 5 sa Bar exam sa pangunguna ni Czar Matthew Gerard Torres Dayday sa 88.80%.

Nasa ikalawang puwesto si Erickson Cayabyab Mariñas, na may 88.76%; pangatlo si Christiane Claire Cregencia sa 87.96%; pang apat si Andrea Jasmine Ong Yu na may 87.77% at Kim Gia Grande Gatapia na may 87.42%.

Nasa ikaanim na puwesto ang examinee mula sa University of San Carlos, pang-pito mula sa San Beda College Alabang at pang-walo hanggang 11 ang examinees mula sa Ateneo University.

Ayon kay Supreme Associate Justice Alfredo Benjamin Caguioa, chairperson ng 2022 Bar examinations, ang oath-taking at signing of roll ay gagawin sa Mayo 2, 2023.

Ang naganap na online at regionalized Bar examinations, ang ikalawang beses na ginawa ng SC. (Juliet de Loza-Cudia)