SSS tatanggap ng empleyadong PWD

Plano ng Social Security System na kumuha ng Persons with Disability bilang empleyado sa mga branches at tanggapan nito.

Sabi ni SSS President and CEO Rolando Ledesma Macasaet, compliant ang SSS sa Magna Carta for PWDs ngunit patuloy pa rin itong naghahanap ng paraan para sila ay aktibong makabahagi sa komunidad.

Sabi ni Macasaet, mahalagang makapagtrabaho ang isang tao habang bata pa para mayroon silang pangtustos sa mga gastusin at para na rin sa kanilang kinabukasan.

“Having this in mind, we want to do our part in helping PWDs obtain this right by providing them with more employment opportunities in our offices,” sabi ni Macasaet.

Sabi ng SSS, makikipag-ugnayan ito sa National Council on Disability Affairs ng Department of Social Welfare and Developmenht at iba pang mga ahensya na may parehong layu¬ning para mapadali ang hiring ng mga PWDs at para masiguro ang mga kinakailangang facilities.

Sa huling tala noong Disyembre 2022, ang SSS ay may 279 local at 28 foreign offices na tinatauhan ng 6,525 regular employees. Ang SSS ay state-run social insurance institution na nagkakaloob ng social security protection sa mga manggagawang Pilipino. (Eileen Mencias)