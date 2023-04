Rianne Malixi, PH golf asinta ginto sa SEAG

HANGAD nina Rianne Malixi, Lois Kaye Go at Mafy Singson kasama ang Philippine golf team na tuluyang masungkit ang gintong medalya sa SEA Games na sisipa ang ika-32 edisyon sa Phnom Penh, Cambodia sa Mayo.

Sinabi ni National Golf Association of the Philippines (NGAP) secretary-general Bones Floro na ang seven-man team na binubuo ng apat na lalaki at tatlong babae ay aalis sa Mayo 2, anim na araw bago ang May 8-13 competition.

Sina Aidric Chan, Paolo Luigi Wong kasama ang dalawang bagong dating na sina Fil-Am Jaden Dum-dumaya at Filipino-Briton Enrique Dimayuga ay binubuo ang men’s team, habang ang Hanoi SEA Games bronze medalists na sina Malixi, Go at Singson ay babalik sa women’s side para sa biennial meeting.

Kakailanganin ng Filipino golfers na iwaksi ang jet lag dahil ang lahat ng miyembro nito ay nakabase sa USA kung saan sila naglalaro sa kani-kanilang mga kolehiyo.

Ang Filipina par busters, sa kabilang banda, ay nangangailangan ng kaunting pagsasaayos dahil sila ay naglalaro sa Southeast Asia nitong mga nakaraang buwan.

Nagkaroon ng pagkakataon sina Malixi, Go, at Singson na bumisita sa venue ng labanan noong Holy Week at madaling naramdaman ang ginhawa ng modernong disenyo nito.

Makakasama sa national golf team sina coach Miko Alejandro, Boyet Saragosa, physio-coach Jude Eslera at NGAP vice president at head of delegation Rolly Romero. (Lito Oredo)