‘Pinas susuyurin kina Bantag, Zulueta

Isang malawakang manhunt operation na ang isinasagawa simula kahapon ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) para sa agarang pagdakip kay dating Bureau of Corrections (BOC) chief Gerald Bantag at Jail Officer Ricardo Zulueta na pinaniniwalaang mastermind sa pagpatay sa broadcaster na si Percival ‘Percy Lapid’ Mabasa at inmate na si Jun Villamor.

Ang utos ay ginawa ni CIDG Director Brig Gen. Romeo Caramat matapos lumabas ang arrest warrant mula kay Judge Gener Gito ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 266 nitong Abril 12 kaugnay ng murder case nina Bantag at Zulueta kay Villamor, ang middleman sa asasinasyon kay Lapid.

“Sa bisa ng Warrant of Arrest na aming nakuha ay agaran kong ipinag-utos ang isang malawakang manhunt operation upang madakip ang mga nasabing mastermind sa pagpatay kina Percy Lapid at Villamor,” saad ni Caramat.

Kabilang sa direktiba ni Caramat ay ang pagbuo ng mga tracker team na ang trabaho ay magsagawa ng case build up at operational research upang malaman kung saan nagtatago ang mga akusado.

“Ang pagbuo ng tracker teams na ito ay may layong mapabilis at magkaroon ng mas planadong paghaha¬nap at pagtugis sa mga akusado upang masiguradong kahit saang panig ng Pilipinas mula rito sa Metro Manila hanggang Mindanao ay ma-cover natin sa ating gagawing manhunt operation,” ayon pa kay Caramat.

“The CIDG will ensure that justice will prevail against offenders by carrying out its mandates in compliance to the marching orders of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla for the arrest of Bantag and Zulueta,” dagdag pa nito. (Edwin Balasa)