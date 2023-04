PCSO binuhusan ng pondo mga batang lansangan

Kabilang sa prayoridad ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) ang kapakanan ng mga kabataan lalo ang mga street children na kulang sa aruga ng mga magulang o napabayaan dahil sa ilang kadahilanan.

Kaya naman buhos ang pondo ng ahensya sa mga samahan na nag-aalaga sa mga bata tulad ng Gentle Hands, Inc., isang welfare home sa Quezon City na kumakandili sa mga batang napabayaan at biktima ng mga pang-aabuso na binisita ng PCSO kamakailan.

Ayon kay PCSO chairman Junie Cua, kabilang ang Gentle Hands sa mga grantee ng kanilang Institutional Partnership Program (IPP) na pinagkalooban ng PCSO ng P300,000 bilang pondo sa kanilang mga programa para sa mga kabataan.

“We see these visits as crucial in improving the PCSO’s service. Magandang oportunidad din ito para makita natin kung para kanino ba ang mga pagsisikap natin,” saad ni Cua.

“Nakita natin ang pag-aalaga ng Gentle Hands sa mga ward nila. They are truly deserving of the additional funding from the agency, at umaasa kaming mas marami pa ang matutulungan nilang bata dahil dito. Salamat sa maayos na pamumuno ni Ms. Charity Graft.” dagdag ni Cua. (Edwin Balasa)