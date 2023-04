NFA atat umangkat ng 330K toneladang bigas

Pinaplano ng National Food Authority (NFA) na umangkat ng 330,000 tonelada ng bigas kahit sinabi ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na sapat ang supply ng pangunahing butil sa bansa.

Sa isang statement, binanggit ng Presidential Communications Office (PCO) na itinutulak ng NFA ang importasyon ng 330,000 MT ng bigas “to cover an expected deficit in the country’s buffer stock for the relief operations of various agencies in the event of calamities this year.”

Noong Huwebes ay pinulong ni Pangulong Marcos ang mga opisyal ng Department of Agriculture (DA) at National Food Authority (NFA) sa Malacañang kung saan tinalakay dito kung paano makontrol ang presyo ng bigas upang hindi masyadong tumaas ito.

“Mukha namang maganda naman ang sitwasyon natin hindi tayo magkukulang sa bigas at tinitingnan natin lahat ng paraan upang ang presyo ay makontrol natin at hindi naman mas¬yadong tataas,” anang Pangulo.

Masyado lang aniyang¬ mababa ang buffer stock ng NFA kaya kailangan bumili ng bigas para uma¬bot ng siyam na araw na buffer stock.

“Nagpaplano kami kung kailangang mag-import, kung kailangan magparami ng buffer stock sa NFA kasi mas¬yado ng mababa. Kailangan bumili ‘yung NFA para umabot siya ng at least 9 days na buffer stock. So ‘yun ang pinaplano natin ngayon kung papaano nila gagawin,” dagdag ng Pangulo. ¬(Aileen Taliping)