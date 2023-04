Mga ‘Hao Siao’ tumiba sa LTO

Nagsagawa ng ocular inspection si Senador Raffy Tulfo sa Land Transportation Office (LTO) matapos siyang makatanggap ng sunod-sunod na mga reklamo tungkol sa diumano’y korapsyon at katiwalian sa ahensya.

Ang ocular visit ay isinagawa noong Huwebes, Abril 13, para kumpirmahin ang sunod-sunod na mga reklamong natatanggap niya sa RTIA Action Center tungkol sa mga bilyon-bilyong pi¬song nakokolekta ng LTO na napupunta lamang sa ibang tao.

Ayon kay Tulfo, na¬ngalap na siya ng mga research material na magagamit niya sa pagbuo ng panukalang batas para masolusyunan ang samu’t saring problema na bumabalot ngayon sa LTO.

“Bilyones na ang nawala at patuloy na nawawala sa kaban ng bayan kada taon mula sa LTO collections dahil sa korapsyon at bulok na sistema. Panahon na para tugisin ang mga nagkasala at ituwid ang mga maling patakaran at ilagay sa ayos ang pamamalakad sa LTO,” giit ni Tulfo.

Partikular na binanggit ng senador ang kinokolektang P500 para sa vision test ng mga bago at renewal ng driver’s license. Napupunta lang daw ang kita sa mga outsourced vision test centers na nakapalibot sa labas ng mga tanggapan ng LTO na karamihan ay mga fly-by-night o ‘hao siao’.

Sabi pa niya, maaari naman na ang LTO mismo ang gumawa nito para ang mga bilyong pisong nakokolekta rito ay mapupunta sa kaban ng bayan at magagamit para sa mga magagandang proyekto tulad ng libreng cataract surgery at mga eyeglasses¬ sa mga mahihirap nating mamamayan, at para na rin sa research and treatment on vision and blindness, imbes naman napupunta lamang sa mga hao siao outsourced eye exam clinics.

Dagdag pa ni Tuflo, bilyones din ang perang kinikita ng mga outsourced emission testing centers mula sa mga sasakyang taon-taon nagpaparehistro at nire-require ng LTO na kumuha ng compliance certificate sa halagang P500 kada sasakyan. (Dindo Matining)