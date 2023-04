Lovi, Coco ‘da moves’ kinakiligan ng mga fan

Nag-ala ‘Star Magical Prom’ ang pagsayaw, titigan nina Coco Martin (Tanggol) at Lovi Poe (Mokang) sa debut ng huli, na kinakilig ng mga manonood.

Sa episode ng ‘FPJ’s Batang Quiapo’, nagsilbing last dance ni Mokang si Tanggol sa kanyang 18 roses kung saan nagpalitan ang dalawa ng nakakaaliw at nakakakilig na asaran.

Patok na patok sa netizens ang sweet moment nina Tanggol at Mokang.

“I am smiling during this whole scene nina Tanggol at Mokang! ‘Yung chemistry very natural talaga. Ang galing parang wala sila script. Gwapo gid ya Coco ah,” sabi ni @TeamA.

“Grabe nakakakilig sila tanggol at mokang bagay na bagay rin sina Coco at Lovi pati ‘yung theme song ganda parang pinapakilig nila ako,” sabi naman ni @Danetzy_hanzo gods.

Pero sa totoong buhay naman, todo indak, sayaw sina Coco at Lovi sa set ng kanilang serye.

“O ha, give na Gibbs Janno Gibbs ang ‘Da Moves’ namin ni Tanggol. Alam niyo na si @cocomartin_ph nagbabagong anyo pag sinabi nang action!” chika ni Lovi.

Well, alamin kung magtutuloy-tuloy na ang suyuan nina Tanggol at Mokang o masasabit na naman ba si Tanggol sa mas malaking pang gulo? (Dondon Sermino)