KD hindi feeling pogi, bet tularan sina Daniel, Joshua

Prangkahang sinabi ni KD Estrada na sina Daniel Padilla at Joshua Garcia ang rason kung bakit siya pumasok sa showbiz.

Sa ‘Tatak Star Magic Celebrity Conversations’ interview kasama si Star Magic head Direk Laurenti Dyogi, binahagi ni KD ang kanyang humble beginning sa industriya, na sabi nga niya ay tinitingala niya noon pa ang mga Kapamilya heartthrob na sina Daniel, Joshua.

Ang dalawa ang rason kung bakit siya nag-workshop sa ABS-CBN noon.

“When I was young, napapanood ko na sina Daniel at Joshua. When I see them act, I see them being really expressive, so I saw showbiz as a way to express myself and do art kasi I think mas artistic akong person. And they felt na showbiz was for me, I’ve done a few acting gigs and na-enjoy ko,” chika ni KD.

Pero ‘di raw tulad ng kanyang mga iniidolo, inamin ni KD na insecure siya sa kanyang itsura. Hindi raw niya kayang makipagsabayan sa mga heartthrob.

“Actually I’m a bit shy to say it, but one of my insecurities is my looks, my face… Siyempre nakikita mo sa Instagram, Twitter, ‘yung standard ng lalaki, like what people like nowadays. And then the fact that I feel like I’m not living up to that standard,” sey niya.

Well, look at KD now, ‘di ba? Isa na siya sa iniidolong Star Magic artists ngayon matapos ang kanyang stint sa ‘Pinoy Big Brother’ house at one-half pa ng breakout love team nila ni Alexa Ilacad.

Sa ngayon daw ay mas confident na si KD sa sarili, at nakikitaan pa rin siya ng potensyal ni Direk Lauren na mas maging successful sa showbiz.

Payo lang ni Direk Lauren sa kanya, “Go beyond the looks and the physical. ‘Yung looks, ‘yung physical, that will only take you so far. But eventually, as you learned in ‘PBB’, it’s your character, it’s something behind the face.”

Mapapanood ang kanyang buong ‘Tatak Star Magic Celebrity Conversations’ interview sa official YouTube channel ng Star Magic.