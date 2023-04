Jade Gentapa Finals MVP! Saint Benilde Lady Blazers back-to-back champs ng NCAA

PINAHABA ng grupo ni Finals MVP Jade Gentapa sa 29 sunod na panalo ang kanilang pananalasa patungo sa back-to-back title matapos magkampeon muli ang De La Salle-College of Saint Benilde Lady Blazers nang walisin ang first-time finalists Lyceum of the Philippines University Lady Pirates 25-19, 25-11, 25-20 sa 98th National Collegiate Athletic Association (NCAA) women’s volleyball tournament Finals Game 2 kahapon sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Nagpamalas ng matinding atake ang Lady Blazers na nagpaulan ng 52-of-103 sa laro kung saan 13 sa kabuuang puntos ay nanggaling sa Davao-born heavy hitter na si Gentapa na kumana ng double-double kasama ang 11 digs.

Nanguna naman sa puntusan si league Best Opposite hitter Jhasmin Gayle Pascual na nagpakawala ng 15 puntos mula sa 14 atake at isang ace para makamit ng CSB ang ikatlong kampeonato sa liga.

“Hindi ko ine-expect na makakuha ako ng ganito kasi naglaro lang ako,” pahayag ni Gentapa matapos ang laro, na hinirang din second Best Outside Spiker ng liga. “Sabi ko kay coach na tapusin ang laban na ito para wala na kaming iisiping laro next game kaya ganado akong pumalo.”

Naging malaking regalo naman para kay CSB head coach Jerry Yee ang naturang panalo na nagdiriwang ng kanyang kaarawan, gayundin ang paghandog rito ng pagiging Coach of the Year sa ikalawang sunod na pagkakataon.

“Wala namang nagbago, excited at masaya pa rin,” ani Yee, na malaki ang naging pasasalamat na napagtagumpayan ng koponan ang kumpetisyon matapos mawala ngayong season si last season MVP Mycah Go dahil sa knee injury.

Bukod kina Gentapa at Pascual, nagbigay rin ng kontribusyon sa puntos sina Zamantha Nolasco sa 12 puntos, middle blocker Michelle Gamit sa siyam, at ace playmaker Cloanne Mondonedo na may 23 excellent sets at anim na karagdagang puntos para pahabain ang winning streak sapol pa nung Season 95. (Gerard Arce)