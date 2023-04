High school grad kuwalipikasyon ng barangay tanod

Isang panukala ang inihain sa Kamara de Representantes upang lagyan ng kuwalipikasyon ang mga pumapasok na barangay tanod.

Ayon kay San Jose del Monte City Rep. Rida Robes, may akda ng panukala, bilang mga ahente na nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ng komunidad dapat ay mayroong pamantayang sinusunod sa pagkuha ng mga tanod.

Sa ilalim ng panukalang Barangay Tanod Qualifications Act (House Bill 7603), ang mga kuwalipikasyon para maging tanod ay Filipino citizen, residente ng lugar at rehistradong botante ng lugar kung saan ito magiging tanod, 18 hanggang 59 taong gulang, marunong magbasa at magsulat at mas mai¬nam kung nakapagtapos ng high school, may mabu¬ting pagkatao at may maayos na pag-iisip at panga¬ngatawan

Ayon sa panukala, bibigyan ang isang tanod ng P25,000 kapag naka-10 taon na ito sa serbisyo. Magiging miyembro rin ito ng Government Service Insurance System (GSIS), at National Health Insurance Program under the proposal. (Billy Begas)