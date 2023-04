General sa P6.7B shabu scandal, pinalagan si Abalos

Kinuwestyon ni dating Philippine National Police (PNP) deputy chief for operations Police Lt. Gen. Benjamin Santos Jr. ang utos ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Benhur Abalos Jr., na maghain siya ng leave of absence kaugnay sa tangkang cover-up sa kaso ng umano’y tulak ng droga na si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr.

Sa isang press conference kahapon, sinabi ni Santos na Pebrero pa lang ay naka-floating status na siya dahil sa nasabing kaso kaya bakit pa siya magpa-file ng leave of absence.

“Actually, I’m a bit confused on the instruction na ‘yun kasi I was the deputy PNP chief for operations and I was relieved already, I’m now on floating status and has no more influence,” giit ng opisyal.

Inamin din ni Santos na na-shock siya nang pangalanan siya ni Abalos na kabilang sa 10 opis­yal ng PNP na pinalilitaw na protektor ni Mayo sa drug trade nito ng mga recycled shabu.

Aniya, nakita lang siya sa isang CCTV footage at idinawit na agad siya sa kaso.

Giit pa niya, pinagkaitan siya ng kalihim ng due process para ipaliwanag ang kanyang panig.

Idiniin ng heneral na nagtungo siya sa lugar pagkatapos ng buy-bust operation dahil sa utos ni PNP chief Police General Rodolfo Azurin Jr. at hindi sa ano pa man na dahilan.

Itinanggi rin ni Santos na may inutusan siya para nakawin ang 42-kilo ng nakumpiskang shabu. Nangyari na aniya ang nakawan nang dumating siya sa lugar.

Nauna nang sinabi ni Abalos na kumbinsido siyang may nangyayaring cover-up dahil nababagalan siya sa takbo ng imbestigasyon ng National Police Commission (Napolcom) sa illegal drug case ng nadismis na si Mayo.