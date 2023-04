Ex-cong kulong ng 100 taon sa P36M pork barrel scam

Guilty ang naging hatol ng Sandiganbayan laban kay dating Bukidnon Rep. Candido Pancrudo Jr. at dalawa pa sa kasong malversation ng P36.9 million pork barrel funds na lumitaw na inilaan sa ghost projects.

Bukod kay Pacundo hinatulan din ng pagkakakulong sina da¬ting Technology and Resource Center (TRC) legislative liaison officer Maria Rosalinda Lacsamana at Farmerbusiness Development Corp. (FDC) representative Johanne Edward Labay.

Guilty sa 8 bilang ng graft, 4 na bilang ng malversation of public funds at 4 na bilang ng malversation of public funds sa pamamagitan ng falsification of public documents ang na¬ging hatol ng Sandiganbayan Second Division. Sa bawat bilang ng kaso ay 6 hanggang 8 taon na pagkakakulong ang hatol ng graft court. Kung susumahin, higit sa 100 taon pagkakulong ang kanilang bubunuin.

Nag-ugat ang kaso nang magpalabas ng P36.9 mil¬yon sa kanyang Priority Development Assistance Fund (PDAF) si Pancrudo sa taong 2007 at 2008, ang nasa¬bing halaga ay dapat para pondohan ang training at livelihood seminars gayundin para ipambili ng training kits subalit lumitaw na isa itong ghost project.

Bukod sa parusang kulong ay pinababalik din ng Sandiganbayan sa tatlong akusado ang P36.9 mil¬yon na nakuha nila sa pondo ng gobyerno.

Ayon sa abogado ni Pancrudo na si Atty. Raymundo Puno Jr. kanilang iaapela ang naging desisyon ng Sandiganbayan. Nakapaglagak na ng piyansa ang kanyang kliyente sa halagang P300,000. (Tina Mendoza)