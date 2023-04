Carla mas better ngayon dahil sa professional help

Ang ganda at ang sexy ngayon ni Carla Abellana na gumaganap bilang si Doctor Mary Ann Armstrong sa ‘Voltes V: Legacy’ ng GMA Networks, kaya tinanong namin siya kung masasabi niya bang mas happy at mas gusto niya kung sino siya ngayon?

“Hindi ko po masasabi kung mas happy, parang hindi naman po necessarily na mas happy. Pero definitely, kung ikukumpara ko from a year ago, ibang-iba po at kita naman po ‘yan at kahit ako naman po, mas nararamdaman ko po ‘yon. Mas happy, ‘di ko po sure, pero definitely mas better than a year or months ago,” sey ni Carla.

Nagbawas din daw kasi siya sa mga bagay na hindi niya kayang kontrolin at pinakawalan din daw niya ang mga toxic at negative sa kanyang buhay.

Natawa naman si Carla at sang-ayon daw siya na bilang babae at after nga ng mga pinagdaanan niya sa marriage life nila ni Tom Rodriguez, ‘super power’ raw talaga kung paano siya nakapag-move-on. Pero wala naman daw kasing choice kung hindi bumangon at tanggapin ang mga nawawala sa kanyang buhay.

“Hindi ko alam kung paano ko ginawa ‘yon but I give a lot of credits to my family. My Mom and my sisters, brother-in-law, mga pamangkin and also, I seek professional help and I give a lot of credits to that. Hindi ko po ‘yon kakayanin kung ako lang mag-isa at kung walang guidance ng mga professional po.”

At sa huli, tingin daw niya, mas tumibay pa ang kanyang faith kay God ngayon.

Sa isang banda, excited ngayon si Carla dahil bago ang pilot telecast sa GMA Telebabad ng ‘Voltes V: Legacy’, mapapanood muna sa mga sinehan simula sa April 19 ang special edit ng first three weeks ng kanilang show. (Rose Garcia)