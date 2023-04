Bituin pinakamahusay na singer kay Dulce

Wala raw sa plano ni Dulce na isapelikula ang buhay niya. Sabi nga niya, kahit makulay ang buhay niya, hindi raw siya tulad ni Rey Valera na lahat ng kanta ay sobrang hit na hit.

Pero, hindi naman maitatanggi na maraming kanta na ginamit na theme song sa mga pelikula o serye noon ay siya ang kumanta, tulad ng ‘Maalaala Mo Kaya’.

“Marami akong ni-record pero mostly Bisaya. May song ako na ginagamit ng mga kontesera. And then, mga Gospel song din, na hindi naman pini-play sa mga radio, ‘di ba?” sabi ni Dulce.

Pero, may mga nagsa-suggest daw sa kanya na isulat o isalin sa libro ang kuwento ng buhay niya, pero sagot lang ni Dulce, “In God’s perfect time.”

Sa presscon ng ‘The CLASS of OPM’, tinanong ko si Dulce kung sino sa tingin niya sa mga singer ngayon ang pinakamahusay?

“Maraming magaling, pero si Bituin Escalante for me nagagalingan ako sa kanya!” sabi ni Dulce.

Anyway, mapapanood si Dulce sa ‘The CLASS of OPM’ concert na gaganapin sa May 3, sa The Theatre at Solaire. Ang bongga nito, dahil kasama niya ang mga legend na tulad nina Jim Paredes, Boboy Garovillo (ng APO), Marco Sison, at siyempre si Rey Valera.

Grabe, mabubusog ka nga sa magagandang awitin nila. Pero, marami raw silang pasabog sa concert nila, na ngayon lang makikita sa kanila. Abangan! Para sa mga tiket, tawag na sa 0932-4049551. (Dondon Sermino)