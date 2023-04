Binay pinatatalupan mga proyekto ng Nayong Pilipino

Hinimok ni Senadora Nancy Binay ang Department of Tourism na suriin ang mga proyekto ng Nayong Pilipino Foundation (NPF) matapos iulat ng Commission on Audit (COA) na mauubos na ang pondo sa loob ng lima hanggang anim na taon.

Sabi ni Binay, chair ng Senate tourism committee, isa sa dapat suriin ng DOT ay ang P1.5 billion tourism cultural theme park na inaprubahan na ng National Economic Development Authority (NEDA).

“Given their fiscal situation now, I would side with COA’s opinion that Nayong Pilipino needs to come up with alternative revenue sources for its operations, kasi kung walang konkretong plano o proyekto para magkaroon ng income, at walang movement para maging sustainable ang operations ng NPF, paniguradong masisimot kung anumang pondo ang meron sila,” pahayag ni Binay.

Sabi ng senadora, isang government-owned and controlled corporation (GOCC) ang NPF na dapat mabuhay sa sariling kita. Mayroon itong 17 ektaryang property sa Aseana na dapat pagmulan ng kanilang kita mula sa pagpapaupa. (Dindo Matining)