Ang mga dapat gawin kung makaranas ng pang-aabuso

Nitong nakaraan ay kumalat ang video kung saan makiikita ang isang pulis na walang-awang binubugbog ang kanyang partner. Nakakapanlumo na makitang sinasaktan ang kapwa babae. Ang video na ito ay paalala sa atin ng iba’t ibang uri ng karahasan na nararanasan o pwedeng maranasan ng bawat Pilipina, madalas sa kamay mismo ng kanilang mga asawa o partner.

Buti na lamang at naaresto at narelieve na sa trabaho ang pulis na ito. Dapat manatili siya sa kulungan dahil maliwanag na nilabag niya ang RA 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Children Act. Kuhang-kuha sa camera ang krimen. Lalong nakakagalit dahil siya na dapat na magpapatupad ng batas ay siya pang walang pakundangan na gumawa ng krimen.

Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay nakukuhanan ng video o narerecord ang mga pang-aabuso na ginagawa sa mga kababaihan. Pati mga eksperto sa Women and Gender Studies ay naniniwala na mas marami pa ang unreported case kaysa sa mga naitatala at naiuulat.

Kung ikaw mismo o may kakilala ka na maaaring nakakaranas ng pang-aabuso, ito ang ilan sa pwede mong gawin:

1. Ibahagi ang iyong nararanasan sa iyong pinagkakatiwalaang kapamilya, kamag-anak o kaibigan. Sila ang tutulong sa iyo na lumapit sa mga kinauukulan para i-report ang insidente at aakay sa iyo para makapagsimula ulit.

2. Tumawag sa hotlines at helplines. Pwede kayong tumawag sa PNP Women and Children Protection Center 24/7 Hotline: (02) 8532-6690 o kaya ay sa Aleng Pulis Hotline: (+63) 919-777-7377. Kunin nyo rin ang contact information ng inyong barangay o lokal na police station.

3. Maghanap ng mga organisasyon na tumutulong sa survivors ng anumang klase ng karahasan o pang-aabuso. Sila rin ang maaaring magtulay sa inyo sa paggawa ng legal na aksyon laban sa inyong abuser.

4. Magsagawa ng plano para mailikas nang ligtas ang inyong mga anak. Sa mga ganitong pagkakataon, isa sa mga pinakaimportanteng masigurado ay ang kaligtasan ng mga bata. Magagawa natin ito sa tulong ng mga pinagkakatiwalaan nating kapamilya o kaibigan.

5. Huwag isiping dead end na. Oo, nakakatakot. Oo, nakakapanghina. Oo, parang wala nang katapusan at hindi na makakaalis sa sitwasyong ito. Pero gusto kong tandaan ninyo na hindi pa ito ang katapusan ng mundo. Maaari kayong makawala sa sitwasyon na ito, makapagsimula ulit, at mamuhay ng payapa. Lakasan ninyo ang inyong loob. Marami kaming handang tumulong sa inyo.

Mahigpit na yakap para sa lahat ng kababaihang nakaranas ng karahasan. Tayong lahat ay magkakampi at may ambag sa laban na ito. Wala na dapat babae ang magtatago sa dilim at titiisin ang pagmamaltrato, pambabastos at pang-aabuso.

Bilang Chairperson ng Senate Committee on Women, handang makipagtulungan ang kumite at ang opisina ko sa inyong pagkamit ng hustisya at paghilom.