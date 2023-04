Ang Balintawak Ngayon, pagpupugay sa kasuotang Filipino

Kamakailan, ang BRAVO! Filipino, na isang pagdiriwang na isinusulong ang kultura, mga sining, at pamanang Filipino ay itinampok ang mga itinanghal na nanalo sa Ternocon III competition kung saan ang damit na balintawak ang naging tunay na bida.

Ang mga couture creation na likha ng labing-tatlong kasali sa kasama ang kanilang mga mentor na sina Inno Sotto, Chito Vijandre, Ricky Toledo, Dennis Lustico, Joey Samson, at Hannah Adrias ay talagang naging mausisa ang balana, marami ang nabighani sa makabagong disenyo at interpretasyon sa balintawak at marami ang may nais na magkaroon ng ternong tulad nito.

Ang eksibisyong Ternocon III ay ang unang kaganapan na hudyat ng pagbabalik ng BRAVO! Filipino na ang nagsimula noong 2008 ay si Ayala Chairman Emeritus Jaime Zobel de Ayala.

Ang pangunahing adhikain ng BRAVO! Filipino ay ang tuklasin at parangalan ang parehong umuusbong at batikang mga artista sa Pilipinas upang sa huli ay makakuha ng pambansang suporta at kalaunan ay tumulong sa kanilang pag-angat sa internasyonal na pagkilala.

Sa “Ang Balintawak Ngayon”, ang mga katangian ng balintawak ay pinatingkad lalo na ang mga butterfly sleeve nito, tapis, at alampay na naka-pin sa balikat o isinusuot sa ulo bilang head scarf.

Ang mga ipinakita sa eksibisyon ay mga likha nina Yssa Inumerable (Gold), Gabbie Sarenas (Silver), and Glady Rose Pantua, (Bronze), as well as their fellow finalists Cheetah Rivera, Geom Hernandez, Dee Javier, Amor Albano, Glyn Alley Magtibay, Bon Hansen Reyes, Bree Esplanada, Karl Nadales, Al Rey Rosano, at Marc Carcillar.

Bukod sa Ternocon III exhibit, “Bravo! Filipino” ay inaanyayahan din ang lahat na saksihan ang isang serye ng mga ballet show na nagtatampok ng award-winning na Filipino classical pianist na si Cecile Licad kasama ang American Ballet Theater Studio Company.

Magaganap ang gala show sa Samsung Performing Arts Theater, Circuit Makati sa Abril 20.

Upang mapaunlad ang mas malawak at mas magkakaibang komunidad ng mga mahilig sa sining, susundan ito ng mga pampublikong palabas at unang pagtatanghal sa labas ng Metro Manila sa Ayala Center Cebu at Ayala Malls Abreeza sa Abril 22 at 23, ayon sa pagkakabanggit.

Ang mga piling mag-aaral naman mula sa Cebu at Davao ay magkakaroon din ng pagkakataong lumahok sa isang masterclass na pinamumunuan ni Stella Abrera at ang artistic director ng American Ballet Theater Studio Company na si Sascha Radetsky.

Ngayong ang balintawak ay nasa kamalayan na nating lahat, naway hindi lamang pagyakap ang ibigay rito, kundi maging bahagi ng mga kasuotan ng mga Pilipina na binibigyang halaga ang ating mga pamanang kultural at natatanging mga sining.