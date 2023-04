Agusan del Norte niyanig ng magnitude 5.1

Inuga ng magnitude na 5.1 na lindol ang bayan ng Santiago sa Agusan del Norte kahapon nang hatinggabi.

Ayon sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), naitala ang pagyanig ganap na alas-12:04 nang hatinggabi at may lalim itong 66 kilometro.

Naramdaman ang Intensity 4 na lindol sa Santiago, Jabonga at Cabadbaran City sa Agusan del Norte habang Intensity 3 naman ang naitala sa Surigao City, Surigao del Norte.

Pinag-iingat din ng ahensya ang mga residente sa lugar dahil posibleng magdulot ng mga aftershock ang lindol sa susunod na mga oras. (Tina ­Mendoza)