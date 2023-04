500 PDL sa Munti, biyaheng Palawan

Sisimulan ng Bureau of Corrections (BuCor) ang paglilipat ng mga person deprived of liberty (PDL) mula sa New Bilibid Prison (NBP) sa Muntinlupa patungo sa mga penal colony sa iba’t ibang rehiyon sa susunod na buwan.

Ayon kay BuCor director Gregorio Catapang Jr., abot sa 500 PDL ang buwena-manong ililipat sa Palawan. Bahagi aniya ito ng pagpapaluwag sa mga pasilidad sa ilalim ng BuCor.

Dagdag ni Catapang, tanging opisina ng BuCor ang maiiwan sa Muntinlupa.

“Kung saan sila malapit para ‘yung mga pamilya nila at mga kamag-anak, malapit na sa kanila para madalas na sila mabisita. Kasi kasama sa reformation nila ‘yung malapit sa mga mahal sa buhay. Gagawin ito hanggang bago matapos ang 2028,” ani Catapang.

Abot aniya sa P77.7 bilyon ang kailanganin nilang pondo para sa relokasyon ng ahensya. (Betchai Julian)