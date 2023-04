17-anyos ‘mafia’ boss, 4 pa tiklo

Arestado ang lima katao matapos sala­kayin ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) - Bohol ang isang abandonadong bahay na ginawang drug den na pinapatakbo umano ng isang 17-anyos na binatilyo at kanyang kasabwat noong Huwebes sa Tagbilaran City, Bohol.

Pansamantalang nasa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang binatilyo habang nasa kustodiya ng PDEA-Bohol ang kasabwat nitong si Mark Joseph Daroca, 30-anyos, at tatlong iba pa na naaktuhang bumabatak ng shabu sa sinalakay na drug den sa Purok 4A sa Barangay Dao ng nasabing lunsod.

Sa ulat, ni-raid ng mga tauhan ng PDEA-Bohol kasama ang ilang unit ng pulisya ang abandonadong bahay dahil sa sunod-sunod na reklamo ng mga residente laban sa ilegal na aktibidad ng binatilyo at ni Daroca.

Nakuha sa lugar ang ilang sachet ng shabu sa dalawang suspek na umaabot sa mahigit na P40,000.

Sasampahan si Daroca at tatlong iba pa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. (Edwin Balasa)