Winwyn walang maamin tungkol sa kanila ni Alden

Naniniwala kami sa mga sinabi ni Winwyn Marquez nang mag-guest siya sa ‘Fast Talk with Boy Abunda’.

Natanong kasi si Winwyn ng host na si Boy Abunda tungkol sa naging pag-amin ni Alden Richards na tila muntik nang maging sila.

Gets namin ang tila pagka-shock noong una ni Winwyn sa rebelasyon ni Alden. Present din kami no’ng unang makita silang magkasama at ma-isyu, pero kitang-kita namin na wala namang malisya at magkaibigan lang talaga sila kaya naimbitahan noon ni Alden sa grand opening ng fast food branch ng aktor.

Kaya nagpaka-totoo naman si Winwyn nang sabihin niya na, “‘Yung muntik, hindi ko kasi alam kung nanligaw ba talaga si Alden. I don’t know if may misunderstanding or anything. Kasi, he’s really kind, malambing siya and I feel like he is that to everyone.”

Sobrang bait nga raw ni Alden na kahit ano, puwede nilang pag-usapan. At kahit obviously nagulat siya sa naging rebelasyon ni Alden, wala naman daw siyang naging negative reaction dahil una sa lahat, tapos na raw ‘yon.

At sey pa niya, “I don’t want to dwell on the past because kahit ano’ng sabihin natin, I’m so proud of him and we remain good friends.” (Rose Garcia)